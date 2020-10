De Bruyne: “Gioco senza sosta da due anni, ho bisogno di riposo. Nessuno ascolta i giocatori!”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK. Il belga ha parlato dei tempi frenetici del calcio moderno:

“Gioco senza sosta praticamente da due anni, ma nessuno ascolta i giocatori. Ho avuto praticamente 8-9 giorni di ferie, ma non sono andato da nessuna parte, poiché mia moglie era incinta. Ho bisogno di riposo fisicamente e mentalmente, ma nessuno ci ascolta. Mi conosco, do sempre il 100% e non posso giocare all’80%. La gente dice che non dovrei lamentarmi, perché guadagno bene, ma poi vedo tanti colleghi infortunarsi. Rinnovo? Al City sono felice, ma per ora non ho sentito nessuno“.