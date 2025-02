De Giovanni: “Como-Napoli? Resa da parte delle istituzioni”

Maurizio de Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Como-Napoli? Da Como arriva una grandissima dimostrazione di civiltà. C’è questa resa delle armi da parte delle istituzioni che hanno proibito tante volte la trasferta ai tifosi del Napoli. Lungi da me difendere i delinquenti che andrebbero individuati e punti, ma non è giusto che migliaia di tifosi per bene debbano essere privati della possibilità di seguire la loro squadra del cuore. Juve-Inter? Non ho esultato al gol di Conceicao, tifavo per la sconfitta dell’Inter e non per la vittoria della squadra che giocava contro l’Inter. Mia moglie mi guardava con divertimento, mi riferisce di aver visto un mio sorriso al gol di Conceicao”.