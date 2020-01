De Giovanni: “Gattuso non può dirlo, ma Ancelotti gli ha consegnato una squadra costruita e allenata male”

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, lo scrittore Maurizio De Giovanni scrive: “Gattuso non può dirlo e infatti non lo dice, smentendo un’interpretazione di alcune frasi dette dopo il match dell’Olimpico, ma il tifoso non è tenuto alla correttezza istituzionale e può dire quello che pensa. Il Napoli che Ancelotti ha lasciato sul terreno è una squadra mal costruita, mal allenata, priva di attributi e contrapposta polemicamente alla società. Non è più il momento di ricercare colpe e colpevoli, ma se non si capisce il guasto non si può provvedere a una riparazione: qualsiasi meccanico potrà confermarlo”.