De Giovanni: “Kvara? Dimostra poco attaccamento al Napoli”

Maurizio de Giovanni, giornalista e scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: “Personalmente sono abbastanza schifato dal comportamento di chi gestisce Kvara. È un ragazzo di 23 anni, ha fatto un grandissimo campionato quando abbiamo vinto lo scudetto e poi non ha dato seguito. Questa vicenda non mi piace: dimostra un attaccamento basso nei confronti del Napoli. Non so cosa accadrà domani col Verona: se non ci sarà, come sembra, è come se prendesse le distanze dal mondo azzurro. Se la partenza dovesse essere confermata, la vicenda sarebbe davvero brutta dal punto di vista morale. Il Napoli gli ha proposto un contratto importante facendo dei sacrifici. Onestamente non c’è paragone rispetto all’addio di Osimhen. Kavaratskhelia è stato un simbolo e ha avuto un rapporto molto forte con la città. La delusione è umana e tecnica”.