De Giovanni: “Messi non ha mai vinto un Mondiale, il paragone con Maradona è un errore mentale e tecnico”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio de Giovanni, scrittore: “Sono convinto che ci sia un errore di base, cercare di far entrare Maradona in una categoria, che fa classifica a sé. La logica dei numeri vuole che Messi non abbia mai vinto un Mondiale, nonostante abbia fatto parte di Nazionali dell’Argentina più forti di quella di Maradona. Poi Messi non ha mai migliorato i propri compagni di squadra, anzi li fa sentire inferiori sempre. Maradona invece ne migliorava il valore. Quindi instaurare un paragone con Messi è un grave errore di natura mentale oltre che tecnico. Xavi è uno che ha giocato con Messi e quindi valorizzare lui significa anche valorizzare se stesso. Ha scelto il momento sbagliato, ovvero prima della partita di stasera, per dire una cosa ai limiti del patetico. Quando gioca il Napoli vorrei che vincesse sempre. Sono un tifoso strano, però, perché battere il Barcellona non porta nessun risultato negli albi, serve ad arrivare solo agli ottavi, molto lontani dalla vittoria. Il Napoli gioca contro una squadra molto più forte sulla carta, uscire non sarebbe un dramma. Io guardo di più alle partite con Lazio e Milan. Insigne si è risparmiato con il Cagliari? Serve qualcuno che lo consenta e Spalletti non è questo tipo di persona. Scegliere di giocare una partita scintillante con il Barcellona rinunciando a quella di campionato non avrebbe tanto senso, dato che Insigne non deve mettersi in vetrina avendo già firmato per un’altra squadra. Invasione Russia? Avvicinandosi a un evento come questo e non conoscendo tutti gli aspetti, anche segreti, l’invasore, chi mette le mani alle armi ha torto. È un fallimento della diplomazia perché anche la Russia può aver delle ragioni per quanto fatto. Mi auguro sia tutto frenabile, in qualche modo risolvibile con un’azione forte, frenetica e molto disperata della diplomazia. Se così non dovesse essere saremmo alle porte di qualcosa che cancellerebbe anche il Covid dalla lista delle emergenze. Speriamo si metta tutto a posto”.