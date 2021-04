De Giovanni: “Per il Napoli è fondamentale fare risultato contro l’Inter”

Maurizio de Giovanni, scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Inter e Napoli sono le due squadre che hanno fatto più punti del girone di ritorno. Sarà una partita molto bella fatta da due squadre molto in forma. Si potrà giocare con una certa libertà mentale. Dovremmo vedere una bella partita. E’ molto importante perché per l’Inter è un match point a livello di campionato e tutti sono autorizzati a fare gli scongiuri. Per il Napoli è fondamentale fare risultato per restare attaccato al treno dei desideri. Credo che sia una delle partite più belle che il campionato propone in questa seconda parte. Il calcio è una diretta emanazione del mondo economico. Nulla deve essere lasciato al caso. In Italia una storia in tipo Leicester non è proponibili. Vediamo una bellissima Atalanta che però finisce solo quarta. In una grande squadra servono tante cose come il settore giovanile, una struttura solida, investimenti. Molte cose che in certi club non si vedono. Rapina a casa di Smalling? Fosse successo a Napoli avrebbe avuto un impatto internazionale e nazionale. In realtà queste cose succedono ovunque. Dovremmo riflettere sulla condizione sociale attuale che deriva anche dalla pandemia che ha messo in ginocchio l’economia del continente”.