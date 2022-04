De Laurentiis a KKN: “Chiedo scusa ai tifosi per Empoli. Rinnovo Mertens? Vi spiego…”

Aurelio De Laurentiis, per paura di perdere il piazzamento Champions, è voluto stare al fianco della squadra in questi due giorni, cosa che continuerà per tutta la settimana fino alla gara interna contro il Sassuolo. Il patron azzurro ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del futuro di Mertens e ha chiesto scusa ai tifosi per la sconfitta di Empoli. Ecco quanto evidenziato da IamNaples:

SCUSE – “Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli”.

MERTENS – “Ieri sono stato a casa sua, e ci siamo dati appuntamento a fine stagione per il rinnovo. Lui ama Napoli ed il Napoli”.