De Laurentiis a Mediaset: “Solo il PSG può prendere Osimhen. Se Al-Khelaifi tira fuori un duecentino…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset:

“Questa maglietta la dedica a mia figlia Valentina, a Gianni Bonaccorsi che è a capo della parte creativa di Armani e a Giorgio Armani e a Leo Dell’Orco. Eravamo nel pieno del Covid, la Cina non combinava più nulla, i ritardi erano immani eppure dopo due anni eccoci qua: mia figlia ha creato un grande successo per questo nuovo brand che oltre ad essere il brand del Napoli si è legato a EA7 e sta avendo un grandissimo successo”.

Serve la forza anche di Osimhen con questa maglia a partire dal 19 agosto? “Se c’è Osimhen tanto meglio, se non ci sarà ce ne faremo una ragione e arriverà sicuramente uno fortissimo che lo potrà sostituire. Ma io credo che Osimhen rimarrà ancora per il prossimo anno”.

Quale deve essere l’offerta indecente per Osimhen? “L’unico club che potrebbe portarsi a casa Osimhen è il PSG. Quindi se Nasser Al-Khelaïfi vuol tirare fuori un duecentino noi aspettiamo e valutiamo”.

Questa nuova maglia può ripetere il ciclo passato? “Me lo auguro, Maradona è stato unico, incredibilmente insostituibile, non replicabile. Il successo del Napoli è stato nel gruppo. Quando noi abbiamo avuto fuori Osimhen per otto partite che abbiamo vinto, c’erano altri e hanno portato a casa 24 punti che non sono pochi. Noi siamo convinti di saper lavorare in un certo modo. Com’è che nel cinema riusciamo sempre a fare bingo per decine e decine e decine di anni spostando l’asse da film più alternativi alla famosa sequenza di 32 film di Natale interpretando il gusto degli italiani e di tante generazioni che si sono succedute? Pensate che ieri è venuto a trovarmi un possibile nuovo direttore sportivo che mi ha confidato che gli era piaciuto tanto il film Yuppies. Questa cosa mi ha sorpreso e mi ha rallegrato. Ci siamo sempre nutriti dei tanti successi e quindi anche del successo di questo scudetto io credo che si possa trarre il giusto nutrimento per ottenere e fare sempre di più“.