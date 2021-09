De Laurentiis attacca: “DAZN? Siamo indietro a causa di Berlusconi, bisognava fare questa transizione”

Intervenuto in un convegno ripreso dai colleghi del Sole 24 Ore il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato si una stilettata a Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole:

“Siamo sempre in ritardo noi italiani. Io mi sono battuto per andare su DAZN, facendo incazzare anche alcuni colleghi, perché è vero che noi avremo problemi, vedremo male ecc. ma noi grazie al signor Berlusconi non abbiamo sviluppato la banda come negli altri paesi europei e siamo indietro”.

Poi prosegue: “Se noi non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni dovremo ripartire da capo. Invece abbiamo Draghi che è un uomo intelligente che ci tiene a questo e Colao (Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale) che ne capisce, quindi facciamo implementare la rete per essere competitivi come già avviene negli altri paesi europei”.