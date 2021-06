De Laurentiis: “Draghi apra gli stadi ai vaccinati. La gente si vaccinerebbe di corsa”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa (CLICCA QUI) anche del ritorno del pubblico allo stadio: “Se fossimo una lega seria non permetteremmo solo a queste percentuali, magari penso che si troverebbe far entrare allo stadio solo coloro che sono vaccinati. Non credo che Draghi sia così irresponsabile. Lui dovrebbe dire: entra allo stadio chi ha le due dosi di vaccino. Se sono vaccinati poi non puoi dire il 25 %, lo dice Costa? Penso la deve finire di dire stupidate. Non penso si possa fare ovviamente l’abbonamento solo con il 25 %”