De Laurentiis: “Felice di essermi aggiudicato la maglia di Mertens di Napoli-Barcellona”

La maglia di Dries Mertens, utilizzata in occasione di Napoli-Barcellona, è stata venduta all’asta per 15 mila euro. L’intera somma sarà devoluta in beneficenza dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara, per aiutare le famiglie di Napoli in difficoltà. Colui che si è aggiudicato la maglia è una persona a sorpresa, il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha postato un tweet a riguardo.

Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 27, 2020