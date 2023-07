Il Sole 24 Ore riporta l’idea di Aurelio De Laurentiis esposta nel corso dell’Assemblea di Lega tenutasi ieri.

Come riportato dl quotidiano, il patron azzurro avrebbe avuto un’idea in merito al mancato accordo sui diritti tv per il prossimo triennio. In accordo anche con Latito, l’assemblea avrebbe deciso di non accettare offerte sotto la soglia stabilita, per cui De Laurentiis avrebbe proposto un eventuale accordo di un solo anno, invece che quinquennale, in caso di mancata intesa.