De Laurentiis: “Ho autorizzato a fare i tamponi anche alle giovanili”

GIOVANILI – Durante il convegno sport e nutrizione che si è tenuto poco fa a Castel Di Sangro, sede del ritiro del Napoli, è intervenuto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni soprattutto sul mondo del calcio giovanile partenopeo: “Abbiamo fatto circa 3000 tamponi in questo periodo ed oggi ho autorizzato a fare i tamponi anche alle giovanili. Tranne il caso di Petagna che l’ha ricevuto dal fratello in Sardegna, gli altri sono tutti perfetti. Il presidente della Lega di C ha fatto una convenzione per fare i tamponi costantemente a tutte le squadre di C, ieri ho chiamato Casasco e gli ho chiesto perchè non facciamo una cosa di questo tipo, per avere la certezza che ci siano tutti i controlli”