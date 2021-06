De Laurentiis: “Quando sono a Napoli mi rifiuto di tenere la scorta, sono un uomo libero nonostante le minacce”

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare nel corso di un evento tenutosi nella giornata odierna. Ecco un estratto su una parte abbastanza interessante dell’intervista:

«Rapporti con persone napoletane a Roma? C’è un grande industriale napoletano che si chiama Aponte, ha Msc. È un uomo che spende un miliardo e mezzo a nave solo per crociere e altri per le navi da trasporto, per i container. Vive e opera a Ginevra. Come mai non a Napoli? Eppure a Napoli ha tutta la flotta dei collegamenti con le isole. Io ho la scorta quando vado alla partita, ma quando sono a Napoli da solo mi rifiuto di avere la scorta, perché mi sento un uomo libero anche se qualcuno mi scrive ti uccidiamo, sei una merda perché magari l’ho fatto arrestare. Loro sanno che con me il compromesso non esisterà mai perché quando vado a dormire spengo la luce e non mi devo portare dietro i problemi, infatti mi addormento subito. Se muoio domani, non ho problemi di coscienza da portarmi dietro»