Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis confermerà la sua scaramanzia anche in occasione della sfida decisiva per la Champions League contro il Verona. Come riferisce La Repubblica, il presidente azzurro dovrebbe vedere Napoli-Hellas Verona in tv, pur essendo presente allo stadio Maradona. Sarà in una saletta adiacente agli spogliatoi, poi spera di poter festeggiare la qualificazione. Per il futuro, probabilmente, il tempo con Rino Gattuso è invece scaduto.