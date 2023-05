De Laurentiis su Luis Enrique: “Vuole andare in Premier League. Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3”

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della RAI: “Vi vorrei tutti allo stadio, si parla di 250mila in coda virtuale, ma ne erano molti di più. La Rai ci ha aiutato con la diretta dalle 21 con la grande festa così fino a dieci milioni di persone potranno vedere lo show in tutto il mondo. Anticipazioni? Ci saranno cantanti, attori, con Stefano De Martino in conduzione con la sua classe e simpatia. La gente si divertirà e si coinvolgerà insieme a noi. Nomi? Abbiamo voluto privilegiare la città e la canzone napoletana, anche quella nuova, ci saranno i rapper. Ci sarà il grandissimo Gigi D’Alessio, Nino d’Angelo con il suo inno, ci saranno Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile, tanti personaggi e poi ci saranno attori a raccontare questo grande sentimento azzurro come ha preso non solo l’intera città ma tutto il resto del mondo. Nuovo allenatore? Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3 coi nostri giocatori straordinari che vogliamo tenere, ho valutato una decina di profili che si possono cimentare con questo modulo, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo. Luis Enrique? Vuole andare in Premier League, competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro. Posso dirgli che lì non c’è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo…”.