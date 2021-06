De Laurentiis sul settore giovanile: “A Napoli ci sono problematiche e io ho altre priorità”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul settore giovanile:

“Assolutamente si, nella vita ci sono priorità post Covid e noi sappiamo che le infiltrazioni in Campania fanno si che tanti genitori vanno al Nord, penso all’Empoli del mio amico Corsi. Ho provato in vari posti, ma ho visto che ci sono problematiche ed ho capito che ci sono altre priorità. Ricordo che quando ho acquistato il Napoli per 37 milioni non c’era nulla, non c’era nulla e mandai Marino a comprare le maglie. Noi abbiamo sempre fatto una consueta salita e questo ha illuso che poteva nascere un vivaio, ma è difficile. Ieri chiamai Fienga perchè ho scoperto che la Roma ci sta rubando un quattordicenne, occorre regolarizzare questa cosa. Il genitore pensa che andando a Nord vede un futuro migliore”.