De Laurentiis sulla riapertura degli stadi: “Vogliamo sapere, o si riparte o il paese fallisce”

Nel corso dell’intervista a Tmw De Laurentiis ha parlato così della riapertura degli stadi:

Non si può andare però entro i primi di ottobre.

“È vero. Noi vogliamo però anche sapere se si riapriranno gli stadi. Si continua a fare finta di nulla. I politici non dovrebbero fare le vacanze, ma credete che non le facciano? Poi ci sono questi geni del Comitato Tecnico Scientifico, non si sa dove li abbiano trovati. Basterebbe che le 20 società di Serie A facessero causa a questi tecnici, che non si sa se siano cervelli o cervellotici. Non sappiamo niente e le cose sono chiare. O il Paese riparte o il Paese fallisce”.