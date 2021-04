De Luca: “Al 90% nel weekend il Cts ci collocherà in zona arancione. Coprifuoco a mezzanotte”

Quest’oggi, il governatore Vincenzo De Luca ha fornito importanti aggiornamenti relativi alla situazione epidemiologica in Campania, parlando di un possibile ritorno in zona arancione a partire da venerdì: “Credo che venerdi il Cts (che si riunirà proprio quel giorno) ci tirerà fuori dalla zona rossa, che è demenziale, ─ ha dichiarato ─ ma con la riapertura della ristorazione l’importante è che a mezzanotte tutti rientrino a casa, non possiamo permetterci di tornare in zona rossa nel giro di sole due settimane.

Con i commercianti abbiamo parlato di una situazione che sarà sicuramente di maggiore vantaggio per il mondo del commercio, per l’ambulantato già dalla prossima settimana. Ho spiegato ovviamente che noi dobbiamo avere un limite, che è quello della movida notturna. Non possiamo scherzare: a mezzanotte tutti a casa. Decidiamo la prossima settimana anche gli orari di apertura, soprattutto per i ristoranti per il servizio serale, perché è evidente che il grosso dell’attività avviene di sera e non a pranzo.

Anche lì ─ prosegue De Luca ─ dobbiamo definire un orario: 11.30 di sera o mezzanotte finisce l’attività di ristorazione, ma l’importante è che dopo tutti rientrino presso le proprie abitazioni, perché se abbiamo migliaia di persone in mezzo alla strada nei fine settimana noi nel giro di due settimane torniamo in zona rossa. Su questo dobbiamo essere tutti responsabili. Ovviamente questo significa un maggiore impegno delle forze dell’ordine, perché la verità è che in questi tre mesi che abbiamo alle spalle il territorio italiano è stato abbandonato a sé stesso. Siamo stati nelle mani del Padreterno ─ conclude ─ perché non c’era una pattuglia in mezzo alla strada e avevamo centinaia di ragazzi senza mascherina“.