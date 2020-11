De Luca: “Assurdo che la Campania sia passata da gialla a rossa in 72 ore”

De Luca a Rai Tre da Fazio ha parlato della zona rossa campana:

“Avevo proposto zona rossa tutta Italia per ottobre. E’ arrivata decisione dopo le immagini del lungomare di Napoli fuori controllo. Ci sono zone d’ombra. In 72 ore siamo passati da zona gialla a rossa, ma il ministero della Salute deve spiegare cosa è cambiato. Di fronte a ondata di sciacallaggio mediatico e politico è stata fatta quella scelta. L’immagine del Cardarelli è drammatica. Quando morì a Milano in bagno un paziente nessuno disse nulla. E’ animalesco che qualcuno ha girato il video e poi l’ha postato sui social per poi scappare dall’ospedale. Sofferenza nei prontosoccorsi c’è, ma nulla di sconvolgente. Stiamo combattendo a mani nude. Abbiamo tasso morti Covid più basso d’Italia. Meritiamo rispetto. Gente che in estate non ha fatto nulla che ora è diventata rigorista. Noi sempre avuto rigore. Quando ho chiuso le scuole un mese fa mi hanno messo in croce. Ora tutti lo fanno. Abbiamo ministri del Governo che fanno sciacallaggio. Di Maio ha detto cose ignobili sulla Campania. C’è ancora razzismo antimeridionale. C’è stato un amministratore sempre in tv 102 volte da settembre a oggi per parlare contro la Campania e Napoli, senza pensare a lavorare”, spiega De Luca in collegamento a Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio.