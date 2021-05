De Luca, il messaggio al Napoli: “La Champions rilancerebbe la Campania a livello internazionale”

Appuntamento fisso quello del venerdì ormai per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oggi, oltre a fare il resoconto della situazione, ha espresso tutto il suo sostegno per il Napoli in vista della volata Champions League: “Un grande in bocca al lupo al Napoli che sta facendo un finale di campionato incredibile con un gioco straordinario. Non aggiungo altro, mi auguro che la conclusione di questo campionato dia soddisfazione al Napoli e ai tifosi per gli obiettivi futuri. Sono impegni sportivi che aiutano a rilanciare l’immagine della Regione sul piano nazionale e internazionale se avremo la Champions League“.