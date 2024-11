De Magistris a Terzo Tempo: “Il Napoli arriverà al top l’anno prossimo. Euro 2032 è un’occasione da non perdere”

Luigi De Magistris, ex Sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Voglio ricordare che in questi giorni Napoli si è stretta nel ricordo di Ciro Esposito. Un presunto tifoso, precisamente un criminale, lo uccise. Ricordo che prima della verità Ciro veniva visto come colpevole solo perché era napoletano e di Scampia.

Ascoltare ‘Again’, il singolo di Pino Daniele, è stata una grande emozione. Dal ricordo di Maradona al grande Pino e quell’atmosfera che solo lui poteva creare… Della mia generazione il tridente è quello: Massimo Troisi, Pino Daniele, Diego Armando Maradona. Il Napoli arriverà al top l’anno prossimo, ma già adesso si vede la concretezza e la compattezza. Penso che la squadra sia in crescita. Bisogna lavorare su un consolidamento maggiore della difesa, e serve un salto di qualità in attacco. Se non arriva è difficile vincere. Conte era consapevole che non aveva il Lukaku dell’Inter. Oggi fa l’uomo boa e non credo arriverà a quei livelli, quindi non penso possa migliorare moltissimo. Ma ha degli aspetti mentali e di squadra che per Conte sono fondamentali.

Amo Napoli, la giustizia e ritengo che la verità sia rivoluzionaria e quindi sono molto indignato di ciò che sta succedendo. Difendere Napoli significa anche far pagare chi ha danneggiato la nostra città. Dieci anni fa feci un’ordinanza che diceva ‘chi ha danneggiato Bagnoli deve pagare’. Questo aprì la strada alla bonifica di Bagnoli, ma in questi giorni scopriamo che l’amministrazione comunale ha azzerato tutto. Siamo passati da ‘chi inquina paga’ a ‘chi inquina non paga’. E il Sindaco cede i suoli di Bagnoli a Invitalia che è una società del Governo. Credo che la città vada difesa anche dai poteri forti.

Napoli non può perdere l’occasione di Euro 2032, penso che si troveranno le giuste sinergie per riqualificare lo stadio Maradona. Lo si è fatto nei momenti più difficili, penso che si farà anche in quest’occasione”.