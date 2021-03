De Magistris annuncia: “Inevitabile la zona rossa per Napoli e la Campania”

Le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, a margine del Consiglio comunale, lasciano poco spazio ai dubbi: la Campania verso la zona rossa. In riferimento all’incremento dei contagi in città ha parlato delle misure che verranno adottate verosimilmente da lunedì: “Se i dati ci portano in questa direzione, ritengo che sia meglio farlo presto così da poterci poi preparare per una primavera più tranquilla”, si legge su Tgcom. “Dagli ultimi dati sembra inevitabile che si vada in zona rossa. Purtroppo sia a Napoli che in Campania i contagi sono in crescita e purtroppo sono in aumento i ricoveri, non solo nei reparti ordinari ma anche nelle sub intensive e nelle intensive”, conclude il primo cittadino.