De Magistris: “Auguro buona guarigione ad ADL. Riapertura degli stadi? Si può trovare un punto di equilibrio”

Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “La cosa più importante è augurare buona guarigione al presidente De Laurentiis. Purtroppo i contagi stanno aumentando in tutta Europa, per fortuna con meno aggressività. Ricordo a tutti che è assolutamente necessario mantenere le misure di sicurezza per sè e per gli altri, di distanziamento sociale, di indossare la mascherina e di igienizzare le mani. Riapertura impianti sportivi? Eviterei le figuracce fatte con le discoteche. Per gli stadi, come per gli impianti sportivi, ci può essere un punto di equilibrio. Sono contrario ad uno stadio pieno, ma sono contrario anche agli stadi chiusi. Io vorrei rivedere i tifosi negli impianti sportivi, di calcio, tennis, basket. Il Governo pecca un po’ di incoerenza certe volte. A volte non si accorge di alcune cose, altre volte invece è troppo rigido e ligio. 10 progetti per Napoli? Non sto facendo campagna elettorale, sono un semplice elettore e non un candidato. Sono rimasto contento che un presidente della Regione che si candida abbia pronti 10 progetti per la città di Napoli. Faccio alcune considerazioni: De Luca in questi 5 anni ha fatto poco o nulla, non ha governato come altri candidati e dovrebbe dire cosa ha fatto per Napoli e cosa farà per Napoli. Ha distrutto le strutture sanitarie e gli ospedali. Ha parlato di Azienda pubblica del trasporto e in questi anni ha smantellato il servizio pubblico. Mi sarei aspettato da un uomo furbo, scaltro, come lui, qualcosa in più. Da napoletano posso dire che la montagna ha partorito un topolino”.