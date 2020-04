De Magistris chiarisce: “Il 4 maggio non si potrà iniziare a viaggiare”

Le parole del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, chiariscono ancora di più le misure che vedranno la fine del lockdown il prossimo 4 Maggio. Il Primo cittadino ha parlato ai microfoni di La7, riguardo le misure che verranno prese. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Dal 4 maggio non si potrà viaggiare, la fase due non significa che il milanese potrà andare a Napoli e il napoletano a Milano. Non siamo in queste condizioni e restando nei nostri territori potremo ricominciare a uscire, rispettando le distanze e utilizzando le protezioni, ma non la porrei come Sud contro Nord o viceversa, semplicemente dal 4 maggio non si potrà viaggiare. L’errore fatto 40 giorni fa dal premier Conte, che in modo improvvido annunciò la chiusura della Lombardia, senza che si organizzasse la filiera istituzionale per impedire a migliaia di persone di arrivare al Sud e creare contagi”