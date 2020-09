De Magistris: ”Emergenza meteo? Nuova ordinanza per domani, le scuole rimarranno chiuse”

Giornata non facile oggi a Napoli per le avverse condizioni meteo. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi si è sfiorata la tragedia alla Pignasecca e in altre zone alcuni alberi sono caduti. Mi dispiace dover ancora constare che stamattina c’erano persone che ironizzavano sulla mia decisione di chiudere le scuole. Qui non ci divertiamo a prendere certe decisioni, con l’allerta arancione ci sono protocolli da seguire. Chiudere i parchi, i cimiteri e le scuole era una atto dovuto, ci sono cambiamenti climatici che nessuno può più negare, delle vere e proprie tempeste monsoniche. Inviterei a chi ironizzava di andarsi a vedere qualche video che sta girando sui social, farsi un esame di coscienza e portare più rispetto per chi deve prendere decisioni così complesse per la nostra salute e per quella dei nostri figli. Purtroppo sugli alberi non abbiamo le risorse economiche e umane per la potatura. Domani ci sarà allerta gialla, ho appena firmato una nuova ordinanza, visti gli ingenti danni di oggi anche domani saranno chiusi: scuole,cimiteri e parchi“.