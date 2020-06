De Magistris: “Napoli dal primo giugno è a contagio zero, polemiche sui festeggiamenti le trovo ipocrite”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per chiarire la situazione relativa ai festeggiamenti dei tifosi del Napoli. Il primo cittadino dichiara che le polemiche sono da ipocriti, se non si volevano vedere queste scene non si doveva consentire la ripresa del calcio. Aggiunge anche che la città è a contagio zero dal primo giugno e sarebbe stato molto più rischioso festeggiare tutti insieme chiusi in casa.

“Giocare in uno stadio senza pubblico è un pugno nello stomaco. Le polemiche sui festeggiamenti le trovo ipocrite: solo chi non conosce il calcio poteva pensare che i tifosi del Napoli potessero restare a casa. A casa, in tanti tutti insieme, si sarebbe rischiato ancora di più. Altra cosa: Napoli dal primo giugno è a contagio zero. A questi medici ed esperti che si scandalizzano dico questo: se non volevate vedere queste scene non dovevate consentire la ripresa del calcio. Chi si scandalizza aderisce alla sagra dell’ipocrisia. Cittadinanza onoraria a Mertens? Si può fare ma sono sempre cauto sui calciatori. Se ne parlò di Sarri, Koulibaly… In questo momento non ce n’è bisogno perché Mertens è già cittadino di Napoli”.