De Magistris: “Sanificazione e controlli: fatti concreti, non chiacchiere”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’emergenza coronavirus in un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Qui dalla Sala Giunta del Comune di Napoli un piccolo aggiornamento: anche stanotte senza sosta abbiamo continuato la sanificazione della città. Ho chiesto uno sforzo ulteriore ad Asia e Napoli Servizi per implementare ancora di più i mezzi, ma li voglio ringraziare perchè stiamo facendo con pochissime risorse economiche in una situazione di emergenza un lavoro davvero importante. State tranquilli perchè arriveremo in tutta la città, in tutti i vicoli, in tutte le piazze, in tutte le strade e lo faremo anche dopo finita l’emergenza perchè i mezzi ce li teniamo e questo è uno degli effetti della delibera approvata l’altro giorno. Poi i controlli, sono tanti, state però a casa. Basta uscire se non ci sono ragioni di necessità o di lavoro. I controlli delle forze di Polizia sono tante, li voglio ringraziare, in particolare la nostra Polizia Municipale che sta facendo un grande lavoro. Tra poco un’ulteriore delibera per mettere ancora in campo altre misure a sostegno dei nostri concittadini. Fatti concreti, non chiacchiere. Qui proviamo a lavorare 24 ore su 24, siamo in pochi fisicamente, molti lavorano da casa. Per noi l’obiettivo è uno solo: salvare la città e i napoletani da questo virus maledetto per ritornare presto tutti quanti insieme ad abbracciarci”.