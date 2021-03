De Napoli: “Napoli, il colpaccio a San Siro è possibile”

Nando De Napoli, ex centrocampista di Napoli e Milan, è intervenuto nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio CRC:

“Il Milan spenderà parecchie energie a Manchester, il Napoli può sognare il colpaccio. Con ogni probabilità il Milan non potrà nemmeno contare su diversi titolari – ha detto De Napoli a Radio Crc – mi riferisco a gente del calibro di Ibrahimovic e Calhanoglu. Il Napoli, invece, ha recuperato quasi tutti gli infortunati. C’è la possibilità per il Napoli di vincere a San Siro e di continuare a sognare la qualificazione in Champions”. Secondo De Napoli “la squadra azzurra ha accumulato ritardo in classifica a causa delle assenze in contemporanea di Osimhen e Mertens. Ad inizio stagione Gattuso aveva puntato tutto si di loro per costruire il Napoli. Mancando loro, è venuto meno pure il progetto tattico”. Infine, un elogio a Lorenzo Insigne da parte di De Napoli. “E’ un calciatore straordinario, continuerà per un pezzo a fare le fortune del Napoli e della Nazionale. Non deve mai deprimersi, perché ha mezzi da campione”.