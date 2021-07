De Nicola: “Infortunio di Demme? Recupererà entro le 4-6 settimane”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il professor Alfonso De Nicola, ex medico della SSC Napoli: “Se la disamina del prof. Mariani è corretta, come credo che sia, Demme recupererà entro le 4-6 settimane. Se, invece, la riabilitazione e l’iter prevederanno l’utilizzo della chirurgia, il tempo può anche raddoppiare. E quindi, lì parleremmo di 2-3 mesi di stop per un recupero completo. Il vero problema da non sottovalutare è che questo infortunio è capitato nell’avvio della preparazione. Ora sarà cruciale che il calciatore non venga meno agli allenamenti aerobici e dalla possibilità di aumentare la propria condizione atletica. A Castel Volturno, però, l’equipe medica del Napoli ha tutto per farlo allenare, con diversi macchinari di ultima generazione. Rischi nel futuro prossimo? Demme potrebbe avere più di qualche problema nel calciare di piatto destro e anche nell’andare a contrasto. Vanno evitati rischi di una eventuale ricaduta, altrimenti i tempi di recupero si dilatano e diventa complicato. Ora vedremo anche cosa la prossima risonanza magnetica evidenzierà, soprattutto in riferimento alle condizioni del piatto tibiale. Speriamo di rivedere il ragazzo in campo il prima possibile”.