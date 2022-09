De Nicola: “Infortunio Osimhen, meglio non avere fretta. C’è rischio ricadute”

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Alfonso De Nicola, ex medico sociale della SSC Napoli:

INFORTUNIO OSIMHEN – “È chiaro che il calciatore voleva essere presente ad ogni costo contro il Liverpool, nonostante un risentimento muscolare pregresso. Poi lui è un calciatore molto generoso sul campo. E questo incide moltissimo”.

PARTITE TROPPO RAVVICINATE – “È un dato di fatto: quando il calendario è così denso, gli infortuni aumentano esponenzialmente. Durante le gare l’impegno e l’intensità impiegata dal calciatore è diverso da quelli dell’allenamento. E anche i ritiri pre-partita incidono tanto. Infatti Spalletti, come ho sentito in conferenza, stava valutando di non svolgere alcun ritiro pre-partita per i prossimi impegni. Anche lui si sarà reso conto che non bisogna stressare troppo i giocatori: vanno allenati il giusto”.

TEMPI DI RECUPERO PER OSIMHEN – “Il bicipite femorale è un muscolo delicato. Io non sono mai riuscito ad accorciare i tempi sulle 2-3 settimane. Quindi penso che anche in questo caso Osimhen andrà verso le 4 settimane fuori, così poi da essere sicuri al 100% al suo rientro. Poi dipenderà molto anche dalla muscolatura del singolo”.

OSIMHEN AL RIENTRO ED EVENTUALI RICADUTE – “Su una lesione del bicipite femorale bisogna stare molto attenti alle ricadute, soprattutto a distanza nel tempo. Con i mesi si possono verificare nuovi casi: bisognerà fare un grande lavoro di prevenzione alle ricadute, da svolgere già in queste settimane di riabilitazione. Osimhen adesso dovrebbe iniziare subito con il lavoro posturale. Alla quarta-quinta settimana dopo l’infortunio, potrà tornare ad allenarsi con i compagni. E dopo 4-5 allenamenti in gruppo, potrà tornare anche in campo al 100%”.