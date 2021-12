De Nicola: “Insigne sa gestire bene le sue condizioni fisiche”

Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Insigne sa gestire perfettamente le sue condizioni fisiche e sa capire quando fermarsi per evitare danni ulteriori. Probabilmente, se Fabian si fosse fermato prima probabilmente avrebbe evitato di farsi male. Per Koulibaly si sospetta uno stiramento, ma bisogna prima capire se c’è una lesione. In tal caso, una lesione del flessore porta a due o tre settimane di stop. Bisogna aspettare il risultato dell’ecografia. Purtroppo si gioca tantissimo e gli infortuni muscolari sono all’ordine del giorno”.