De Nicola: “Per Manolas i tempi di recupero non saranno lunghi. Gattuso? Per me non ha nessuna colpa”

L’ex responsabile dello staff medico, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale21. Ecco le sue parole:

“Manolas? Qualunque tipo di distorsione, di qualsiasi articolazione, interessa i legamenti. Per una distorsione di secondo grado, come quella di Manolas, credo e spero ci sia un periodo di recupero più breve rispetto ad una distorsione alla caviglia di primo grado, come quella di Mertens, per cui i tempi sono più lunghi.

Recupero Osimhen? Con Meret, che aveva un infortunio al braccio, lo lasciammo qui con uno dei medici e terapisti che andava con lui a fare terapia in piscina mentre la squadra era in ritiro a Dimaro. All’epoca si lavorava in questo modo, credo anche adesso lavorino così perché lo staff è lo stesso.

Per Mertens rientro troppo anticipato? Quando un allenatore mette in campo un giocatore è sempre lo staff medico che gli da l’ok. Quello che cambia rispetto al passato sono i tempi di recupero: ora in una settimana salti tre partite, prima una sola. Anche noi con Sarri giocavamo sempre, in un anno facemmo 61 partite.

Come andrà a finire con Gattuso? Deve completare quest’anno. De Laurentiis si è sempre comportato come un uomo saggio e sempre consigliato bene. E’ stato consigliato bene anche quando ha fatto a meno di me (ride, ndr) perché sapeva che avevo i miei problemi. Per me Gattuso completerà la stagione perché lo merita. Lui non ha nessuna colpa”.