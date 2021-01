De Nicola: ”Se Osimhen ha un problema al nervo del braccio, non è semplice”

Alfonso De Nicola, medico sportivo ed ex responsabile dello staff sanitario del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “La distrazione di primo grado è una piccolissima lesione, quella che ha riportato Manolas è del muscolo dell’otturatore che dà fastidio quando corri, perché in fase di contrazione fa male, anche se non è un muscolo fondamentale per la forza motrice e per il movimento. Osimhen? Se ha un problema al nervo del braccio, non è cosa semplice. Un nervo non si cicatrizza né si salda quando è completamente lesionato e retratto. Per lui potrebbe esserci una compressione del nervo e quindi la cosa è reversibile. Se la lesione è del nervo, quella non si mette mai più a posto. Si tenta l’intervento chirurgico ma ci sono persone che hanno fatto 15 interventi e non hanno mai risolto il problema. Dipende molto anche dal tipo di nervo interessato”.