De Rossi entra nello staff della Nazionale: “Sono orgoglioso, grazie a Gravina e Mancini per la fiducia”

Daniele De Rossi entra ufficialmente a far parte dello staff azzurro del ct Roberto Mancini. L’ex capitano della Roma, che sta frequentando i corsi di Coverciano per l’abilitazione ad allenare squadre professionistiche, da domenica sera sarà al lavoro insieme alla Nazionale in vista delle gare di qualificazioni al prossimo Mondiale. Ecco il comunicato della Federazione:

“La Nazionale riabbraccia Daniele De Rossi. L’ex centrocampista azzurro è da oggi ufficialmente nel gruppo dei collaboratori tecnici della Nazionale guidata da Roberto Mancini: si affiancherà dunque a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano, per iniziare una nuova avventura, questa volta in panchina, dopo una lunga e vincente carriera da calciatore. De Rossi, che questa mattina nella sede della FIGC a Roma ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell’Europeo, già domenica tornerà a varcare il cancello di Coverciano, sede del ritiro dell’Italia in vista degli incontri con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, tornando in quel luogo nel quale per anni è stato uno degli assoluti protagonisti”.