De Rossi: “Non è stato facile lasciare la Roma, ma non è stata una mia scelta. Boca? Esperienza indimenticabile”

Daniele De Rossi, ex calciatore di Roma e Boca Juniors, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky in merito al suo addio alla Roma: “Ho vissuto la giornata dell’addio alla Roma con grande serenità. Mi sono trovato a guardarmi intorno e a rendermi conto che da quel punto di vista non avrei mai più visto quello stadio. Un po’ di magone è venuto, ma era importante far capire che non era una tragedia. Ho lasciato con il sorriso, per far capire ai tifosi quello che mi avevano dimostrato. Non è stato facile nè lasciare la Roma nè abbandonare il calcio. La prima perchè non è stata una mia scelta e la seconda perchè è stato un passo voluto ma importante. L’ho fatto per la mia famiglia ed era importante per loro che io tornassi in Italia. L’esperienza al Boca è stata indimenticabile, ho molta nostalgia di quel luogo e di quell’ambiente. Mi sono innamorato di quella squadra guardando Maradona da ragazzino e ho capito cosa volesse dire giocare lì. Tutti conoscono il Boca Juniors, ma nessuno lo conosce veramente”.

fonte: gianlucadimarzio.com