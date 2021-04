De Rossi, notizie positive dal direttore dello Spallanzani: “Daniele è in buone condizioni”

L’ex centrocampista della Roma è stato ricoverato due giorni fa all’ospedale Spallanzani di Roma, in seguito al focolaio scoppiato in Nazionale. Dopo l’aggravarsi delle sue condizioni, l’ex giallorosso e stato ricoverato all’istituto per le malattie infettive per una polmonite. Sulle sue condizioni è intervenuto poi il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite, le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti.”