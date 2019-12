De Sisti: “Gattuso è un sergente che darà linfa al Napoli. Da calciatore resterei tutta la vita a Napoli”

"Ancelotti? Non so cosa sia successo" Pubblicato il alle 13:45 da •

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Giancarlo De Sisti. Ecco quanto evidenziato dalla Redazione di IamNaples.it:

“Roma? Gattuso? E’ un entusiasta del calcio, un sergente che darà linfa ed energia al Napoli. E’ bravo, me l’hanno raccontato anche in privato. Ancelotti? Non so cosa sia successo, se poi ci sono dei calciatori che vogliono andare altrove per guadagnare il doppio è un altro discorso, in questi casi ci vuole riconoscenza. Se il presidente ha preso una decisione così ci sono i motivi, ne dovranno rispondere anche i calciatori. Non conosco a pieno lo svolgimento dei fatti, ma se un calciatore guadagna 3 o 4 milioni a Napoli io resterei tutta la vita a Napoli!”