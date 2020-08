Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di Berardi, Boga e Locatelli, tutti al centro di numerose voci di mercato: “Sono tutti e tre pronti per il salto in una grande squadra, ma devono andare solo per essere protagonisti. Non va bene accontentarsi, in quel modo si butta via il talento e la carriera. Le scelte sono determinanti e di treni ne passano tanti, non è vero che passa una volta e basta”.