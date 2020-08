Roberto De Zerbi è stato ospite di Sportitalia. Molti i temi affrontati dal tecnico del Sassuolo, fra cui anche la trattativa che vorrebbe la cessione di Boga al Napoli. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Boga via? Bisognerebbe chiedere a Carnevali, che non è proprio morbidissimo. Ounas? Forte, ma bisogna vedere se vuole venire. La cessione di Boga deve accontentare tutti, perché avere giocatori che giocano controvoglia, non fa bene a nessuno. Per loro e per me perché poi non giocano”.