De Zerbi: “Per 70′ abbiamo tenuto sotto il Napoli, dà fastidio aver perso”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa ricordando il ko col Napoli: “Dà fastidio perché in queste ultime partite abbiamo fatto bene e abbiamo raccolto meno di quanto avremmo potuto raccogliere ma bisogna fare ordine ma non è scontato che il Sassuolo faccia quelle partite, non vorrei diventasse tutto scontato e se il Sassuolo non fa risultato pieno contro Juve, Milan e Napoli si possa smuovere più di qualche critica che non è normale contro questa squadra. Bisogna riconoscere i meriti della squadra che per 70 minuti tiene sotto il Napoli, che ha giocato con Juve e Milan per tanto tempo alla pari. Abbiamo tanto da migliorare, come maturità, fasi salienti della partita ma il merito è anche nostro se facciamo questo tipo di prestazioni”.

