De Zerbi: “Spalletti merita la nazionale, Napoli? E’ stata la vittoria del gioco”

Roberto De Zerbi, ex centrocampista del Napoli, attuale allenatore del Brighton, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

Ti è arrivata qualche offerta?

“Una molto generosa da un club turco. Gli ho risposto male. Mi sembrò una mancanza di rispetto. Tutto era appena successo. Silvio Baldini come uomo è una spanna sopra tutti. Io mi piaccio come persona, mi stimo, ma lui è inarrivabile. La sua intransigenza per molti è un limite, per me è il suo grande pregio”.

Cosa pensa di Spalletti ed il Napoli?

“La vittoria del gioco. Di un allenatore non più giovane ma sempre affamato di migliorarsi. Come me, ma io ho vent’anni di meno. Se mi guardo tra vent’anni, non mi rivedo così intenso. La cura del dettaglio è la peculiarità che lo fa grande. Simili anche in questo”.

Sarà il successore di Mancini in nazionale.

“Se lo merita tutto e sono sicuro che farà benissimo”.

Quando tornerai all’ovile?

“A oggi non ci sono le condizioni, ma tornerò sicuro, sono italiano e amo l’Italia. Qui ho altri 2 anni di contratto e mi trovo bene, ma sono un meteoropatico. Ho bisogno del sole, della luce”.