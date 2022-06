Decreto aiuti: presentati nove emendamenti “salva calcio”alla Camera

Tra i 2600 emendamenti del decreto aiuti depositati alla Camera, ce ne sono 9 che compongono il “pacchetto salva calcio”.

La Stampa ha analizzato i punti essenziali:

In primis la moratoria dei versamenti fiscali e contributivi è stata estesa fino al 31 dicembre, “un modo per garantire liquidità alle società in pieno calciomercato”.

Uno dei 9 emendamenti corregge lo sconto fiscale del 50% sugli stipendi degli “stranieri di caratura internazionale” ingaggiati per almeno 2 anni. Si passa da 1 milione di euro annui a 500mila euro.

Infine la modifica della Legge Melandri del 2008 sui diritti televisivi. La proposta prevede la sostituzione della trattativa diretta con i broadcaster al meccanismo della gara. Si stima di raddoppiare in questo modo i ricavi, attualmente di 140 milioni di euro l’anno.

Inoltre La Stampa precisa:

“I testi recepiscono le istanze della Lega Calcio. E le veicolano in un decreto già in discussione in parlamento, che deve approvarlo entro i primi di luglio. Se l’operazione andasse in porto, sarebbe il primo successo del neopresidente Lorenzo Casini”.