Decreto rilancio, Conte: “Pronti 25,6 miliardi per i lavoratori”

Oltre 130 miliardi di liquidità andranno al sostegno del lavoro e dell’economia del Paese. In particolare 5 miliardi per la sanità e la sicurezza: 3500 nuovi posti letto in terapia intensiva e oltre 4.200 in semintensiva (1,4 miliardi); potenziamento assistenza territoriale, quasi 10.000 infermieri assunti (1,2 miliardi) e il rifinanziamento del Fondo emergenze Nazionali (1,5 miliardi).

Due miliardi a sostegno del fisco, mentre 2,5 andranno per il turismo e la cultura. Ecco le misure principali: 10 miliardi alle micro e Piccole imprese (fino a 5 milioni di fatturato) Di cui:

6 miliardi di ristori a Fondo perduto

1 miliardo e mezzo per gli affitti commerciali

600 milioni per l’eliminazione degli oneri di sistema in bolletta sulle bollette per 3 mesi

Prevista poi la cancellazione del saldo e acconto Irap di giugno per tutte le imprese da 0 a 250 milioni di fatturato, con uno stanziamento di circa 4 miliardi di euro. 2 miliardi sono stanziati per l’adattamento dei locali aperti al pubblico (credito di imposta cedibile pari al 60% delle spese sostenute, con un limite di 80 mila euro ad azienda) che si aggiungono al credito di imposta sanificazione (ulteriormente rifinanziato). 12 miliardi di liquidità agli enti locali per il pagamento tempestivo dei propri debiti nei confronti dei fornitori e azzeramento dell’Iva per i dispositivi di protezione individuali.

Confermato l’allungamento della Cassa Integrazione (per circa 10 miliardi) e lo stanziamento di 4 miliardi e mezzo per le indennità di autonomi, Co.Co.Co, stagionali, artigiani e commercianti. 500 milioni per il sostegno a Colf e badanti, cancellate le clausole di salvaguardia Iva per gli anni futuri. Tra le altre misure fiscali del Dl Rilancio, innalzamento Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento con contestuale cedibilità anche alle banche, quasi 700 milioni per congedi parentali e voucher baby sitter, la sospensione di plastic e sugar tax e di tutti i pignoramenti su stipendi e pensioni. Spostamento da giugno a settembre della ripresa dei versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, aumento del limite delle compensazioni dei crediti fiscali fino a 1 milione di euro. Incentivi e rifinanziamento dei fondi per il sostegno all’economia reale. Misure di sostegno alle start up innovative, attraverso il rifinanziamento del Fondo per il venture capital e di “Smart e Start” e attraverso un Fondo per il Trasferimento tecnologico.

Fonte: TPI