Defrel: “Non molliamo mai, oggi abbiamo ritrovato il bel gioco”

Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli: “Ci siamo divertiti, abbiamo giocato bene e siamo stati belli da vedere, peccato non averla chiusa ma siamo soddisfatti della prestazione. Da un po’ di partite avevamo perso il bel gioco ma oggi abbiamo creato tanto, potevamo fare uno o due gol in più. La squadra è forte, possiamo giocarcela con chiunque come abbiamo dimostrato oggi. Vogliamo vincere il più possibile, alla fine dell’anno vedremo dove saremo. Segniamo tanto alla fine perché non molliamo mai: in attacco abbiamo tanti giocatori forti che trovano sempre il gol”.