Del Genio: “Cajuste meglio di Ndombele, Lindstrom ha qualità”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Cajuste? L’abbiamo visto in una squadra con difficoltà. L’anno scorso avrebbe fatto meglio di Ndombele, non ho dubbi su questo. Qui già vogliono bocciare Natan, Cajuste e Lindstrom, io non boccio nessuno dei tre perché chi conosce il calcio sa che non puoi fare miracoli se la squadra non funziona mentre se tutto va bene chiunque può fare bella figura. Lindstrom? So solo che non lo fanno giocare ma ha qualità. Si parla della posizione, pure se dentro al campo ma può partire da esterno e cercarsi la posizione”.