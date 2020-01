Del Genio: “Mertens il mio giocatore preferito ma ha già dato il meglio: il Napoli deve andare oltre…”

Mertens sì, Mertens no. E’ questo uno dei temi più in voga in casa Napoli, che prova a rinnovargli il contratto con un ingaggio da circa 4 milioni annui. C’è chi, però, invita a guardare oltre, a puntare su qualcun altro che ha voglia di dare tutto per la maglia azzurra come ha fatto il belga.

Concetto espresso dal giornalista Paolo Del Genio, che in diretta ad “A Tutto Napoli” su Tele A ha spiegato: “Il discorso è complesso, spesso sono stato interpretato anche male. Mertens è il mio giocatore preferito, lo adoro, lo farei giocare sempre, ma il Napoli dovrebbe avere la forza di andare al di là di Mertens. Non è una contraddizione: il Napoli non può dare 4,5mln di euro netti a stagione ad un giocatore che le migliori stagioni le ha già fatte, è ancora forte ma le migliori stagioni sono per forza quelle passate, dovrebbe darli a chi inizia a fare le sue migliori stagioni, guadagnando anche meno all’inizio e fare 5-6 anni con lui. Questo non è un auspicio, io vorrei ancora Mertens, ma l’unica strada del Napoli è questa e chiaramente è spropositato dare 4mln a chi il meglio l’ha già dato ed ora sarebbe la riserva di Milik. Pure il polacco può dire io sono il titolare, io ne voglio di più… “.