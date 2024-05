Del Genio netto: “Il Napoli deve cambiare anima, devono essere ceduti 5-6 titolari”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato così durante Kiss Kiss Napoli ed ha trattato del pari a Udine. Ecco le sue parole:

Va cambiata l’anima, e per cambiare l’anima bisogna cambiare non due o tre giocatori, ma cinque-sei titolari. Devono esserci cinque-sei titolari nuovi, questo deve essere l’obiettivo di mercato del Napoli. Se il Napoli non l’ha capito perché non vuole intervenire con forza su alcune situazioni contrattuali, non perderà i soldi adesso, li perderà perché per quattro anni si scorderà la Champions. Questo è il mio parere, speriamo sia anche il parere di De Laurentiis“.