Del Genio: “Non siamo abituati a vedere un squadra come il Napoli, in Italia guardiamo al nostro orticello

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento del club azzurro. Ecco le sue parole:

“Io le canzoni e i cori al momento non li farei, ma sono io che esagero e non gli altri che sbagliano. Il Napoli è in questo momento una squadra che in Italia non si è abituati a vedere, io guardando tanto calcio internazionale negli ultimi anni di squadre che giocano bene ne ho viste parecchie. Come ad esempio il Liverpool di Klopp, il Manchester City di Guardiola, il Real Madrid, e tornando a qualche anno fa il Barcellona. In Italia devo dire la verità, anche quelli che hanno vinto non hanno prodotto tanti risultati dal punto di vista del gioco. Quindi questa è una buona notizia per il calcio italiano, che poi non li sta apprezzando perché in Italia siamo soliti guardare al nostro orticello, un problema vecchio che non possiamo risolvere.

Il Napoli sta avendo una media punti impressionante, una media che considera la vittoria in casa e il pareggio fuori, facendo un rapido calcolo la media è di +18/+20, una media spaventosa.

Nel primo gol fatto ieri quello che fa Kvara è un gesto tecnico assurdo, riesce a condurre il pallone ad una velocità impressionante, non sono riuscito a contare quante volte ha toccato il pallone. Quello di Osimhen è un gol di vera intuizione, da lì c’è l’angolo, ma Consigli si aspetta il cross mentre lui chiude sul primo palo. Sono due giocate geniali messe a segno da due giocatori che hanno un talento incredibile e stanno facendo una stagione assurda. Più che un errore di Consigli credo il portiere sia rimasto sorpreso”.