Del Genio: “Probabile che con Raspadori rivedremo il 4-2-3-1”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”: “Tanti dicono di non esaltarsi dopo queste due vittorie per il livello degli avversari non eccezionale, ed è un discorso anche giusto, ma ci sono alcune giocate e alcune cose che abbiamo visto che prescindono dal livello dell’avversario. Spalletti l’anno scorso qualche volta ha tenuto un po’ il freno a mano tirato, invece adesso mi pare che ci sia sempre il coraggio di andare a fare un gol in più. Raspadori? E’ probabile che con Raspadori rivedremo il 4-2-3-1, ma non è sicuro. Credo che Raspadori giocherà le sue partite anche da esterno nel 4-3-3, ma credo che sarà importantissimo”.